جرائم انتخاباتی به مردم اطلاع رسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان کمیته ها با رئیس ستاد انتخابات استان در استانداری قزوین اظهارداشت: کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان در صدد است جزوه و کتابچه ای از جرائم و تخلفات انتخاباتی را تهیه و در اختیار مجریان و اعضای هیئت های اجرایی انتخابات استان قرار دهد.

وی افزود: برای اطلاع رسانی گسترده با هدف کاهش جرایم و تخلفات انتخاباتی برنامه ریزی خوبی شده تا جرائم و قوانین انتخاباتی به صورت نصب بنر و پلاکارد به مردم اطلاع رسانی شود.

مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان تصریح کرد: تمام موضوعات و مسائلی که در قانون انتخابات با تفسیر متعدد آراء و تفاوت در اختلاف برداشت ها مواجه هستند شناسایی شده و از مراکز قانونی و ذیربط استعلام می شود.

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری گفت: جرائمی که در زمان انتخابات صورت می گیرد ممکن

است برخی از آنها توسط کاندیداها و برخی توسط خود مردم صورت گیرد که به علت عدم آشنایی به قوانین و جرائم انتخاباتی باشد.

وی افزود: برای رفع این مشکل می توان ضمن اطلاع رسانی مناسب و بموقع و افزایش آگاهی مردم به کاهش تخلفات انتخاباتی کمک کرد.