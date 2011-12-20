ظرفیت احداث بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابامحمودی ظهر سه شنبه در افتتاحییه کنگره تخصصی جراحان مغز و اعصاب ایران افزود: با توجه به ظرفیت های موجود در استان، بیمارستان تخصصی مغز و اعصاب در مازندران ایجاد خواهد شد.

وی گفت: با پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان و پیگیری های صورت گرفته، مقدمات کار به اتمام رسیده و به زودی شاهد احداث این بیمارستان در مازندران خواهیم بود.

بابا محمودی با ارزشمند خواندن کار پزشکان و اندیشمندان گفت: کنگره های تخصصی مکانی برای انتقال تجربیات به نسل جوان است.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی دانشگاه ها با اهتمام ویژه، مایه مباهات ایرانیان در مجامع بین المللی شدند.

وی ادامه داد: امروز پزشکان نه تنها نیازسلامت مردم ایران را بر آورده کرده بلکه در تولید علم حرف های مهم تر و برتری را در دنیا مطرح می کنند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: به فضل خداوند نه تنها برای تدریس بلکه برای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، از کشورهای دیگر بی نیاز هستیم.

وی گفت: با گذشت 23 سال از عمر دانشگاه علوم پزشکی مازندران امروز باید با افتخار بگوییم که این دانشگاه یکی از چهار دانشگاه موفق کشور بوده و به سرعت در مسیر رشد و تولید علم در حال حرکت است.

بابا محمودی اظهار داشت: باید از عمر کوتاه خود در جهت خدمت به خلق خداوند استفاده کنیم و خلقت پیچیده هستی زیر چشمان تیزبین و دستان توانمند متخصصان مغز و اعصاب است.

وی گفت: امیدواریم برگزاری این کنگره ها در فراگیری علم تخصصی مغز و اعصاب و انتقال تجربیات به جوانان اثر بخش شود.