افزایش نیافتن مراکز ویژه ترک اعتیاد زنان به دلیل کمبود اعتبار

دکتر فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری اعتبارات سازمان بهزیستی را در بخش پیشگیری و آسیب کاهش داده است و همین امر منجر به تغییر در برنامه های سازمان شده بطوریکه در بخشهایی نیز با مشکل مواجه شده ایم.

به گفته وی ، ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که به دلیل اجرای برنامه درمان اجباری معتادان، تخصیص اعتبارات کمی کاهش پیدا می کند.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: به گفته مسئولان ستاد، اجباری شدن درمان معتادان منجر به کاهش تعداد افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد می شود این درحالی است که درمان اجباری تاثیری در تعداد مراجعه کنندگان نداشته و فقط اعتبارات ما کم شده است.

براتی در مورد تخصیص اعتبارات ستاد نیز گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتبارات بخش پیشگیری را نیز با نگاه اینکه برخی از استانها بیشتر در معرض خطر هستند فقط به تعدادی استان خاص تخصیص داده که از این اعتبارات در فعالیتهای پیشگیرانه استفاده شود.

براتی گفت: مکاتباتی در مورد افزایش اعتبارات بهزیستی با ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام داده ایم که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد و مشکلات ما نیز برطرف شود.