به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی طی حکمی «حمید رضا شاه‌آبادی» مدیر سابق انتشارات کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان را به عنوان دبیر علمی همایش یک روزه داستان کوتاه نویسان که از سوی این بنیاد در دست تدارک است، انتخاب کرد.

وی همچنین طی حکم جداگانه‌ای کامران پارسی‌نژاد را نیز به عنوان دبیر اجرایی این همایش انتخاب کرد.

بنابر این گزارش، همایش یک روزه داستان کوتاه نویسان ایران همزمان با 25 بهمن و روز جهانی داستان کوتاه از سوی بنیاد ادبیات داستانی برگزار می‌شود.

این هم‌اندیشی به منظور تبادل نظر درباره مزایای عرصه ادبیات داستانی کوتاه و چند و چون فعالیت در این حوزه در دست انجام قرار گرفته است.