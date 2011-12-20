محور راه آهن "تهران - میانه" تا پایان برنامه پنجم توسعه دوخطه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ماسوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، در خصوص پروژه دوخطه کردن راه آهن تهران - میانه افزود: مناقصه زیرسازی برای 71 کیلومتر از مسیر راه آهن تهران-میانه تحت عنوان قطعه اول برگزار شد و پیمانکار برنده مناقصه به زودی فعالیت اجرایی را آغاز خواهد کرد.

وی، کیلومتر71 قطعه نخست راه آهن تهران - میانه را از ایستگاه "کرج" تا ایستگاه "زیاران" عنوان کرد و ادامه داد: همچنین برگزاری مناقصه قطعه دوم به طول 56 کیلومتر از مهم ترین برنامه های مهم و در دست اقدام راه آهن شمالغرب است.

ماسوری افزود: همچنین اسناد مناقصه قطعات 3، 4 و 5 از کیلومتر 164 تا 300 یعنی از ایستگاه تاکستان تا ایستگاه رجعین تا اوایل بهمن ماه سالجاری آماده می شود.

وی ادامه داد: اسناد مناقصه سایر قطعات یعنی از کیلومتر 300 تا ایستگاه میانه ک ه به دوخطه جدید میانه تبریز وصل می شود تا خردادماه سال 91 تهیه و مناقصه این قطعات برگزار می شود.

ماسوری تاکید کرد: تا پایان سال 91 کیلومتر مناقصه های قطعات برگزار و پیمانکاران مشخص خواهند شد.

وی، از اختصاص هفت هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این محور خبر داد و افزود: از این میزان اعتبار 800 میلیارد ریال برای اجرایی کردن قطعات اول و دوم تخصیص داده شده است.

ماسوری از توسعه ایستگاه زنجان خبر داد و گفت: 25 میلیارد ریال برای توسعه این ایستگاه پیش بینی شده بود اما با پیگیری های صورت گرفته این رقم به 45 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل راه‌آهن شمال غرب کشور ادامه داد: تا 22 بهمن امسال کلنگ زنی توسعه ایستگاه راه آهن زنجان به زمین زده خواهد شد.

ماسوری، اتصال شهرکهای صنعتی به شبکه ریلی را از اقدامات راه آهن در زنجان عنوان کرد و گفت: برای این منظور شهرک صنعتی شماره دو زنجان در اولویت این طرح قرار دارد.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور از جابجایی 29 میلیون مسافر توسط ناوگان حمل و نقل ریلی کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: سهم راه آهن شمالغرب کشور را از این میزان جابجایی سه میلیون و 682 هزار و 741 نفر مسافر بوده است.

ماسوری افزود: در طی سال شش ماهه نخست سالجاری نیز یک میلیون 850 نفر مسافر توسط ناوگان ریلی منطقه شمالغرب کشور جابجا شده است که این میزان تا پایان سالجاری افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل ریلی در بخش حمل کالا نیز گام های موثری برداشته است ادامه داد: طی سال گذشته 388 ملیلیون و 827 هزار و 400 تن کالا توسط اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب کشور جابجا شده است.

ماسوری، میزان حمل کالا توسط ناوگان ریلی منطقه شمالغرب کشور را طی شش ماهه نخست سالجاری 218 میلیون و 841 هزار و 795 تن اعلام کرد و ادامه داد: با روند موجود احتمال رشد پنج درصدی در پایان سالجاری می رود.

مدیرکل راه آهن شمالغرب کشور، انتخاب این شرکت را طی سالهای 88 و 89 را به عنوان منطقه ایمن در کل مناطق راه آهن کشور را تاکید بر تلاش و فعالیت گسترده راه آهن شمالغرب کشور عنوان کرد و افزود: طی سالجاری با تلاش های صورت گرفته حادثه ای در کل راه آهن منطقه شمالغرب کشور رخ نداده است.

ماسوری بحث ایمنی را از مهمترین شاخصه های شبکه حمل و نقل ریلی دانست و افزود: تلاش همه کارکنان شبکه ریلی توسعه ایمنی در شبکه راه آهن است و ایمنی عمل مهم در ترغیب مردم برای استفاده از خدمات این شرکت است.