تجاری سازی پژوهش های کشاورزی موجب توسعه طرح های تحقیقاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در همایش گرامیداشت هفته پژوهش که توسط جهاد کشاوزی استان برگزار شد، اظهار داشت: تولید محصولات کشاورزی در کشور و استان در مدت سه دهه گذشته چهار برابر شده و این در حالی است که سطح زیرکشت ثابت بوده است.
وی بر توسعه پژوهش در همه بخشها و از جمله بخش کشاورزی تاکید کرده و گفت: براساس اصل 44 تجاریسازی، یافتههای علمی میان نظام مهندسی و بیوتکنولوژی مبادله میشود و در این زمینه تفاهمنامه نیز امضا شده است.
به گفته محمدیان، کاهش قیمت محصولات کشاورزی با کنترل قیمت تمام شده محصولات کشاورزی دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم افزایش 60 درصدی تولید و ارتقای راندمان مورد توجه است، تصریح کرد: ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی موجب خواهد شد تا خروجی تحقیقات در زندگی روزمره مردم مشخص شود.
محمدیان ارتقای فعالیتهای پژوهشی را یادآور شد و گفت: یافتههای تحقیقاتی در اختیار نظام مهندسی قرار داده میشود و جهاد کشاورزی استان حمایت خاصی از فعالیتهای پژوهشی دارد.
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی همچنین مکانیزاسیون کشاورزی را موجب کاهش قیمت محصولات کشاورزی دانست و بیان کرد: در این زمینه نیز برنامهریزی گستردهای در استان صورت میگیرد.
گفتنی است، در پایان این مراسم 13 نفر از محققان بخش کشاورزی آذربایجانشرقی به مناسبت هفته پژوهش تجلیل شدند.
نظر شما