آغاز رسمی فعالیت ستاد انتخاباتی در طالقان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز به کار ستاد انتخابات استان البرز، ستاد انتخابات شهرستان طالقان نیز به طوررسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

برگزاری جلسات توجیهی عوامل اجرایی، انجام تمامی تمهیدات اجرایی وپشتیبانی جهت برگزاری انتخابات سالم ، مهیا کردن فضای جامعه جهت تحقق هدف مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات ونیز انجام سایر مراحل اجرای انتخابات از محورهای اصلی فعالیتهای این ستاد به شمار می آید.



ثبت نام نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوم دی ماه در حوزه های اصلی انتخابات آغاز می شود و انتخابات نیز روز جمعه 12 اسفند با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد.



ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان طالقان شامل 7 کمیته تخصصی است.