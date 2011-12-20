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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

دلبری اعلام کرد:

قم نیازمند 12 ایستگاه جدید آتش نشانی است

قم نیازمند 12 ایستگاه جدید آتش نشانی است

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم گفت: در راستای خدمت رسانی بیشتر و مطلوبتر به شهروندان ،‌ 12 ایستگاه جدید آتش نشانی باید در قم احداث شود تا به استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد دلبری در مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه چهار و مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم که با حضور رئیس و اعضاء‌ شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران شهرداری قم برگزار شد با بیان اینکه خادمان مردم در شهرداری همواره به صورت شبانه روزی در خدمت مردم هستند، افزود: امروز شهر قم نیازمند مدیرانی کارآمد،‌ با تجربه و دارای دانش روز است تا مشکلات شهر قم را با مشارکت و همکاری مدیران استان و شهروندان مرتفع کنند.

وی افزود: نیروهای توانمند،‌ متعهد،‌ متخصص و متدین زیادی در شهرداری قم حضور دارند که به صورت بسیجی در خدمت مردم هستند، لیکن به دلیل مسائل مالی و کمبود اعتبارات امکان ارائه خدمات بیشتر وجود ندارد.

شهردار قم افزود: شهر مقدس قم با وجود بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران دارای ساختاری ویژه و خاص نسبت به دیگر شهرها است و باید در ساماندهی و اجرای پروژهای شهری تسریع بیشتری شود.

وی به خدمات شبانه روزی پرسنل آتش نشانی در اطفای ‌حریق و حوادث در سطح شهر قم اشاره کرد و گفت: کلان شهر قم با توجه به افزایش جمعیت نیازمند 12 ایستگاه جدید آتش نشانی است تا در مواقع حساس و ضروری بدون هیچ گونه مسئله‌ای‌، ‌مشکلات مربوط به حوادث و حریق شهروندان را مرتفع نماید.

دلبری تجهیز سازمان آتش نشانی به امکانات روز و خودروهای پیشرفته را ضروری دانست و افزود: قم حرم اهلبیت(ع) است و باید بهترین امکانات شهری در این شهر مهیا شود و در خدمت شهروندان باشد.

در پایان این مراسم ،‌ مهندس عباس جعفری به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی معرفی و از خدمات محسن منصوری تقدیر به عمل آمد.

همچنین احمد نکونام به سمت شهردار منطقه چهار قم معرفی شد.
 

کد مطلب 1488883

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