به گزارش خبرگزاری مهر ، ایراندخت عطاریان در جلسه هفتگی شورای معاونین ومدیران گفت: باهدفمند سازی یارانه ها در کشور، دولت در بخش پرداخت غیر نقدی این طرح بزرگ اقتصادی با برنامه ریزی و شناسایی دهک های پایین جامعه وصنوف ضعیف موضوع گسترش بیمه های اجتماعی را به طور جدی برای اقشار آسیب پذیر وکم درآمد آغاز کرد.

وی افزود: دراین زمینه با توجه به گزارشها ومستندات ارایه شده تا کنون جمعیت قابل توجهی از افرادی که تاکنون بیمه نبوده اند تحت پوشش تامین اجتماعی قرارگرفتند .

عطاریان افزود: مشارکت دولت درپرداخت بخشی ازحق بیمه گروههای جامعه هدف ، اقشارضعیف وآسیب پذیرتحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله اقدامات مهم وماندگار یکسال اخیردولت ازمحل هدفمندسازی یارانه ها بوده است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اجرای موفقیت آمیزپرداخت یارانه ها ازسوی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی به مردم اظهارداشت: پرداخت به موقع یارانه به حساب سرپرستان خانوار در سراسر کشور بیانگر آن است که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این پروژه وظایف و ماموریت های خود را به نحو احسن و مطلوب اجرا کرده است و خوشبختانه این اقدام دولت نتایج چشمگیر و مثبتی را در کاهش نابرابری ها و صرفه جویی های اقتصادی برای کشور به ارمغان آورده است .

عطاریان تاکید کرد: هدفمندی یارانه ها تاثیرات بسیار مثبت بر صنایع و کارخانجات تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری داشته است و همین امر باعث افزایش تولید ، صرفه جویی ، افزایش درآمد ، ایجاد خلاقیت و افزایش کیفیت کالا و خدمات شرکت ها و کارخانجات تحت پوشش صندوق شده است .

به گفته وی بیمه درمان، بیمه های اجتماعی و حمایت و توانمند سازی خانوارها از رویکرد اصلی قانون هدفمند سازی یارانه ها است.