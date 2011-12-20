فاز دوم پارک آب در شرق تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی گفت: این پروژه که پس از تکمیل، به یکی از بزرگترین مراکز تفریحی و فضای سبز شرق تهران تبدیل خواهد شد، مجهز به قسمتهای مختلفی از جمله آبشار سایه بانی، آبنماهای رنگی، پیست اسکیت تونلی، آلاچیقهای سنگی و همچنین سالن آمفی تئاتر روباز، زمین بازی کودکان و کافی شاپ است.

وی تصریح کرد: این بوستان با هدف ایجاد فضای تفریحی مناسب برای شهروندان جهت گذران اوقات فراغت طراحی شده است.

شادالوئی با اشاره به استفاده بهینه از آب در این بوستان گفت: در این پارک جریان آب توسط آبشارها و کانالهایی به نحوی زیبایی و طراحی شده است که در مسیری مشخص هدایت و از روی این نقاط به صورت ثقلی جریان می یابد.

وی گفت: همچنین فضای پارک آب به گو نه ای طراحی شده است که آب قنات مهدی آباد که از این محدوده عبور می کند به این پارک متصل شده و از آن برای آبیاری فضای سبز و درختان پارک و آبگیری حوضچه ها، نهرها و آبشارهای موجود استفاده می شود.

شهردار منطقه 8 با اشاره به استفاده انرژی خورشیدی در بوستان آب افزود: به منظور کاهش هزینه ها و رعایت اصل اصلاح الگوی مصرف در تعدادی از چراغها از سیستم خورشیدی (چراغهای سولار) استفاده شده است.

بوستان آب در فلکه اول تهرانپارس- ابتدای بلوار پروین واقع شده است.