نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع روغن نباتی گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه صنعت روغن نباتی و روغنکشی (oilex 2011) از سوی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و با همکاری شرکت تعاونی فردا برگزار شده است.

از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به معرفی انواع روغن های نباتی ،ماشین آلات تولید و بسته بندی روغن نباتی ، ماشین آلات روغن کشی و تجهیزات اندازه گیری ، کنترل کیفی و مواد اولیه ،سیستم های پخش و بازار یابی اشاره کرد.

در این نمایشگاه بیش از 32 شرکت داخلی و یک شرکت خارجی از هند به طور مستقیم و همچنین نمایندگی هایی از کشورهای ایتالیا و آلمان محصولات و تجهیزات وانواع گوناگون بسته بندی را در معرض نمایش بازدید کنندگان گذاشته اند.