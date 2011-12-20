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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع روغن نباتی گشایش یافت

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت روغن نباتی و روغنکشی و صنایع وابسته (ماشین آلات، مواد اولیه ، بسته بندی ) در تاریخ سه شنبه 29 آذر ماه سال جاری در مرکز نمایشگاههای هتل المپیک تهران گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه صنعت روغن نباتی و روغنکشی (oilex 2011) از سوی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران و با همکاری شرکت تعاونی فردا برگزار شده است.

از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به معرفی انواع روغن های نباتی ،ماشین آلات تولید و بسته بندی روغن نباتی ، ماشین آلات روغن کشی و تجهیزات اندازه گیری ، کنترل کیفی و مواد اولیه ،سیستم های پخش و بازار یابی اشاره کرد.

در این نمایشگاه بیش از 32 شرکت داخلی و یک شرکت خارجی از هند به طور مستقیم و همچنین نمایندگی هایی از کشورهای ایتالیا و آلمان محصولات و تجهیزات وانواع گوناگون بسته بندی را در معرض نمایش بازدید کنندگان گذاشته اند.

کد مطلب 1488889

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