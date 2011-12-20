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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

مردم در 9 دی حماسه ای بی بدیل خلق کردند

مردم در 9 دی حماسه ای بی بدیل خلق کردند

مهدیشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه مهدیشهر گفت: مردم ایران در 9 دی 88 حماسی ای بی بدیل خلق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی عصر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی بزرگداشت حماسه 9 دی که با حضور مسئولان محلی در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: یکی از برکات عزاداری سیدالشهداء(ع) حماسه 9 دی بود.

وی تصریح کرد: 9 دی، جریان فتنه را به احتضار انداخت و باعث وحشت و اضطراب سران فتنه شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر نیز در این جلسه اظهار داشت: حماسه 9 دی، پاسخی محکم و شجاعانه به یک حرکت برنامه ریزی شده دشمن بود که علیه نظام اتفاق افتاد.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی اظهار داشت: فتنه گران ادامه دهندگان راه یزیدیان و طرفداران باطلند و کسانیکه در حماسه باشکوه 9 دی شرکت کردند درصف حسینیان و فعالان راه علویان قراردارند و طرفدار حق و حقیقت هستند.

کد مطلب 1488890

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