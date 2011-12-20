بوستان رضوان در منطقه ثامن مشهد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن برزوئی با بیان اینکه احداث بوستان رضوان مربع در دو فاز در منطقه ثامن اجرا می شود اظهارکرد: به منظور انجام فاز یک این پارک تا کنون80 میلیون تومان تامین اعتبار شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مناقصه فاز یک انجام شده است که در مرحله واگذاری به پیمانکار است.

برزوئی با بیان اینکه احداث فاز دو بوستان رضوان سال آینده آغاز می شود بیان داشت: فاز دو این بوستان نیز سه هزار و 700 متر مربع مساحت دارد که اعتبار اجرای آن 270میلیون تومان پیش بینی شده است که در این راستا املاک باقی مانده باید تملک شود.

شهردار منطقه ثامن تصریح کرد: اعتبارات ساخت و اجرای بوستان رضوان در منطقه ثامن از محل ردیف اعتبارات احداث پارک های محلی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای مطالعات این بوستان 14 میلیون و 500 هزار تومان هزینه شده است که از ردیف اعتبارات مطالعات طراحی تامین شده است.