همایش خط مقدم اقتدار در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید حسن طهرانی مقدم و به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور همایش خط مقدم اقتدار عصر امروز سه شنبه در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این مراسم ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور، حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده شهید طهرانی مقدم شرکت کرده بودند.

بنا بر این گزارش در این مراسم علی جمشیدی دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور از آغاز بکار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس خبر داد و گفت: به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید طهرانی مقدم انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس آغاز بکار می کند.

همچنین محمد طهرانی مقدم -برادر شهید طهرانی مقدم- در این همایش افزود: این شهید بزرگوار و پارسایی خود را از دوران قبل از انقلاب بدست آورده بود و همواره در جهت دفاع از انقلاب اسلامی فعالیت می کرد.



وی تاکید کرد: دشمنان با اقدامات تروریستی علیه ایران خوشحال نباشند چرا که در آینده نزدیک اخبار خوبی منتشر می شود و این اخبار پاسخ یاوه گویی های آنها را خواهد داد.



بنا بر این گزارش در پایان این همایش با لوحی از خانواده شهید طهرانی مقدم از جمله فرزندان و برادران این شهید بزرگوار تقدیر به عمل آمد.