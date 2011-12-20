فرافکنی به سبک طارق الهاشمی / اعترافات خطرناک محافظان معاون طالبانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در اقدامی تامل برانگیز به پخش مستقیم کنفرانس مطبوعاتی طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در اربیل واقع در شمال عراق پرداخت.



اظهارات وی در واکنش به اعترافات محافظان الهاشمی به دست داشتن در انفجار برنامه ریزی در پارلمان برای ترور نوری المالکی مطرح شده است.



طارق الهاشمی که تلاش می کرد با تکیه بر حمایتهای رسانه ای الجزیره و دیگر شبکه های همسو خود را از اتهامات وارده تبرئه کند، مدعی شد اعترافات پخش شده مربوط به محافظان الهاشمی متهم به دست داشتن در انفجار در مقابل ساختمان پارلمان عراق، ساختگی است.



وی افزود : آیا منطقی و عقلانی است که معاون رئیس جمهوری مصونیت نداشته است.



الهاشمی با ادعای اینکه، دستگاه قضایی عراق سیاسی و غیر مستقل است، در اظهاراتی سئوال برانگیز اظهار داشت فضاهای تحقیقات کنونی غیر مناسب است و پیشنهاد می کنم این پرونده به منطقه کردستان منتقل شود و من آماده حاضر شدن در دستگاه قضایی هستم.

وی در حالی که با نقض حکم بازداشت خود از بغداد به اربیل رفته است، در ادامه اظهارات تحریک آمیز خود مدعی شد : تانکهایی منزلم را در منطقه الخضراء محاصره کرده اند، دیروز به منزلم حمله کردند و رایانه ها واسنادم را مصادره کردند.

الهاشمی با ادعای اینکه با محدودیتهایی روبرو شده است، ادعا کرد از دو ماه پیش من در منطقه الخضراء تحت محاصره ام و آنچه رخ داده است اهانت به یک شخصیت عراقی به شمار می رود.

معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق گفت : کسانی که در اقدامات خشونت آمیز دست دارند هواداران قدرت هستند نه طارق الهاشمی.



الهاشمی در ادامه فرافکنی های خود افزود در زمانی که تمام تلاشها بروحدت ملی متمرکز شده است ، برخی برای بی ثبات کردن اوضاع تلاش می کنند.

وی با دست داشتن طرفهای خارجی در اتهامات وارده علیه خود به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم حمله کرد و گفت از اظهارات باراک اوباما که گفته عراق کشور دموکراتیک شده، تعجب می کنم.

اعترافات محافظان الهاشمی



به گزارش مهر به نقل از شبکه الفرات، شورای عالی قضایی عراق، طارق الهاشمی را بر اساس ماده چهارم تروریسم متهم کرده است.



یکی از اعضای تیم محافظان الهاشمی، به دست داشتن در انفجار بمب در مسیر ارتش عراق در منطقه الباب الشرقی اعتراف کرده است.



یک عضو دیگر این تیم به ترور محافظان هادی العامری اعتراف کرده است.



همچنین یک عضو دیگر تیم محافظان طارق الهاشمی به منفجر کردن یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در مسیر عبور هیئتهای عزاداری حسینی شرکت کننده در مراسم عاشورا اعتراف کرده است.



اعتراف به دست داشتن در انفجار مقابل پارلمان که هدف آن ترور نوری المالکی نخست وزیر به هنگام حضور در نشست نمایندگان بوده، از جمله اعترافات خطرناک محافظان طارق الهاشمی به شمار می رود که مورد حمایت گسترده رژیمهای عربی مخالف روند سیاسی و تغییرات سیاسی پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم قرار دارد.



حمایت آمریکا از متهم به ارتباط با تروریسم



آمریکا با وجود ادعاهای خود در خصوص مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به صراحت از طارق الهاشمی که متهم به حمایت از حملات و اقدامات تروریستی در عراق است، جانبداری کرد.



سخنگوی کاخ سفید در این زمینه از صدور حکم بازداشت معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق که محافظانش به صراحت به دست داشتن در اقدامات تروریستی از جمله انفجار در پارلمان و انفجار تروریستی در میان عزاداران حسینی اعتراف کرده اند، انتقاد کرد.