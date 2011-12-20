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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

عطارزاده:

جایگاه های سوخت گیری ویژه تاکسیرانان در مشهد افزایش یافت

جایگاه های سوخت گیری ویژه تاکسیرانان در مشهد افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد از افزایش جایگاه های سوخت گیریCNGدر مشهد ویژه تاکسیرانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عطار زاده طوسی اظهارکرد: به منظور رفاه حال تاکسیرانان و کاهش زمان انتظار در جایگاه های سوخت با هماهنگی به عمل آمده جایگاه های گلشور، قطار شهری، میثاق، خلج، وحدت و عدل خمینی بصورت شبانه روزی به جایگاه های موجود برای رانندگان تاکسی افزوده شده است.

وی ادامه داد: جایگاه های حجاب، حافظ و تعاونی تاکسیرانی ایستگاه هایی هستند که از گذشته به تاکسیرانان ارائه خدمت می کردند.

وی تاکید کرد: این جایگاه ها برای تاکسی ها و خودروهای فعال در آژانس ها و سرویس های مدارس که دارای پروانه بهره برداری و آرم علائم مربوطه هستند اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: این جایگاه ها از ساعت 6 صبح تا 22 به تاکسیرانان ارائه خدمت می کنند که البته جایگاه های عدل خمینی و میثاق شبانه روزی هستند.

کد مطلب 1488896

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