فضای اداری البرز ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بغدادی در این خصوص گفت: با توجه به مصوبه هیات دولت و براساس مصوبه شورای عالی اداری ابلاغ ازسوی رییس جمهوری وضعیت فضاهای اداری دستگاههای اجرایی ارزیابی خواهدشد.



وی ادامه داد: هر دستگاهی نیز فضای مازاد اداری داشته باشد درآمد حاصل ازآن صرف پروژه های عمرانی آن دستگاه و بخش قابل توجهی به صورت پاداش به دستگاه مربوطه داده می شود.

وی اضافه کرد: ساماندهی فضاهای اداری با هدف بهره‏برداری مطلوب از ساختمانهای اداری، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین ساختمانهای اداری دستگاههای دولتی صورت می گیرد.



مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری البرز با اشاره به موضوع مهم کاهش تصدی گری دولت یادآور شد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام دهند.