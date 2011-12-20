نحوه مدیریت شهید طهرانی مقدم باید در دانشگاهها تدریس شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز سه شنبه در همایش خط مقدم اقتدار که به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهید طهرانی مقدم در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، ضمن تشکر از برگزاری این همایش افزود: از دست اندرکاران همایش خط مقدم اقتدار تشکر می کنم چرا که تکریم شهدا تکریم خوبی هاست.

مقدم فر ادامه داد: اگر ایران در بعد دفاعی حرفی برای گفتن دارد و به عنوان قدرت شاخص شناخته می شود به خاطر شهدای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: اگر تلاش های شهید طهرانی مقدم و شهدای انقلاب اسلامی نبود امروز بیداری اسلامی در منطقه رقم نمی خورد.

این مقام مسئول در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، شهید طهرانی مقدم را از سربازان ولایت خواند و افزود: این شهید بزرگوار در تلاش بود تا فرمایشات مقام معظم رهبری را محقق و اجرایی کند و هرگز نمی توانست اظهارات دشمنان انقلاب علیه ایران را تحمل کند.

مقدم فر همچنین تصریح کرد: شهید طهرانی مقدم همواره در جهت خدمت به انقلاب فعالیت می کرد وهیچگاه برایش مدرک گرایی مهم نبود ضمن آنکه در این مدت توانست نیروهای خوبی را تربیت کند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با بیان اینکه نحوه مدیریت شهید طهرانی مقدم بسیار ارزنده بود افزود: معتقدم نحوه مدیریت این شهید باید در دانشگاهها تدریس شود.

مقدم فر با بیان اینکه در حال حاضر نمی توانیم خیلی از حقایق این شهید بزرگوار را بازگو کنیم افزود: به دلیل مسائل حفاظتی نمی توانیم حقایق این شهید را بیان کنیم شاید در آینده بتوان بازگو کرد.

وی یکی دیگر از ویژگی های شهید طهرانی مقدم را دشمن شناسی آن دانست و گفت: وی به خوبی دشمنان را می شناخت و مجاهدی تمام معنا بود وهمواره بدنبال اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود.

مقدم فر با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی از همان ابتدای انقلاب به اهمیت فعالیت شهید طهرانی مقدم پی برده بودند ادامه داد: رژیم صهیونیستی بیش از 25 سال بدنبال موقعیتی می گشت تا وی را ترور کند.

وی در پایان گفت: امروز طهرانی مقدم در جمع ما نیست و به فیض شهادت نائل شده است اما بدون شک توانسته است نیروهای کارآمدی را برای خدمت در جمهوری اسلامی ایران تربیت کند.