به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در همایش اولین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: نظام بانکی در زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آماده باش کامل به سر می برد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نیاز عموم مردم به نقدینگی در سطح استانها توسط ما برآورد شده بود، گفت: نقدینگی مورد نیاز در اجرای قانون به بهترین نحو تأمین شد.

به گفته وی، در هر زمان برآوردهای ترافیک محتمل بر شبکه های بانکی و زیرساخت های بانکی مشخص شده بود، بنابراین حضور شبانه روزی کارمندان و پیمانکاران و نظام بانکی به بالاترین حد خود رسیده بود.

بهمنی با اشاره به همزمانی برداشت یارانه های نقدی با پرداخت حقوق، پرداخت قبوض و پرداخت های مستمری بگیران و مراجعه 20 میلیون مشتری شبکه بانکی، عنوان کرد: با توجه به این امر در ابتدای هر ماه با اوج ترافیک مراجعه به بانکها مواجه می شدیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها با 118 میلیون تراکنش در یک روز مواجه بودیم ، گفت: این درحالی است که تنها 3 یا 4 مورد گزارش از سراسر کشور داشتیم.

بهمنی از تشکیل ستادهای هدفمندسازی یارانه ها در بانکها و بانک مرکزی و دولت در همان زمان خبر داد و گفت: در آن زمان با افزایش میزان نقدینه خواهی مردم مواجه شدیم.

وی گفت: در یکی از این سفرها جهت شرکت در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از من دلیل موفقیت اجرای قانون را سئوال کردند که من پاسخ دادم، دلیل این امر همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم بود.

رئیس کل بانک مرکزی، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در یک سال گذشته را از مهمترین اصلاحات ساختاری ایران عنوان کرد و گفت: این طرح بزرگترین طرح اصلاح ساختار کشور بود.

وی یکی از اقدامات اساسی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، کنترل بار تورمی اجرای آن اعلام کرد و گفت: گسترش استفاده از ابزارهای نوین بانکی از دستاوردهای اجرای قانون بود.

بهمنی با اشاره به تصحیح اصلاح نسبی قیمتها در اقتصاد، اصلاح الگوی مصرف داخلی کشور، کاهش نیاز به واردات و کنترل قاچاق سوخت در نیتجه اجرای این قانون، گفت: با اجرای طرح، با کاهش هزینه ارزی مواجه بودیم. رئیس بانک مرکزی اصلاح الگوی توزیع درآمد و ضریب جینی و بهبود و تعادل بین توزیع درآمدها از دیگر دستاوردها دانست.