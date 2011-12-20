سامانه گردشگری مشهد رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شادکام اظهار داشت: با راهاندازی این سامانه امکان رصد و استفاده از آن در حوزه گردشگری مشهد قبل از ورود به مشهد و در مبدا فراهم میشود.
شادکام با اشاره به مطالبات رهبری از شهرداریها از تدوین هندسه مفهومی و تشکیل شورای برنامهریزی خبر داد.
وی اذعان داشت: تدوین هندسه مفهومی و تشکیل شورای برنامهریزی با محوریت مطالبات رهبری از شهرداری به منظور تبیین برنامههای فرهنگی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری از دیگر سرفصل فعالیتهای معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد در ارتباط با محورهای این هندسه مفهومی گفت: مشارکت همگانی، نشاط و شادابی، سبک زندگی دینی و مزیت رضوی از اهداف برنامههای تدوین شده در این مجموعه است.
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