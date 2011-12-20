یشیچ از میزبانی خیری ندید/ میهمانیهایی که خوش گذشت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با داماش گیلان، آخرین بازی خانگی تیم شهرداری در تبریز بود که این مسابقه نیز به رغم برتری نسبی تیم میزبان، در نهایت با تساوی به پایان رسید تا میودراگ یشیچ در نهمین پیکار خانگی تیمش، نهمین امتیاز خانگی را به دست آورد؛ آماری که برای شهرداران چندان نمی تواند مقبول واقع شود.

تیم شهرداری در این 9 مسابقه خانگی، شش بار به تقسیم امتیازات برابر حریفان رضایت داد، دو بار دست خالی زمین مسابقه را ترک کرد و فقط یک پیروزی به دست آورد تا بدین ترتیب 18 امتیاز از بازیهای خانگی اش را از دست بدهد!

بازیهایی خانگی ای که تیم شهرداری از آنها یک امتیاز گرفت، مصاف با تیمهای سایپای البرز در هفته دوم، راه آهن شهر ری در هفته ششم، شاهین بوشهر در هفته هشتم، ذوب آهن اصفهان دوازدهم، نفت تهران سیزدهم و داماش گیلان در هفته هفدهم بود.

این تیم تبریزی اما دو شکست خود را در هفته های چهارم و پانزدهم تجربه کرد و به ترتیب به سپاهان و استقلال، تیمهای دوم و اول جدول فعلی لیگ برتر باخت.

تنها باری نیز که میودراگ یشیچ و شاگردانش، تماشاگران را با خوشحالی روانه خانه هایشان کردند، مربوط به بازی هفته دهم شهرداری برابر ملوان بندرانزلی می شود که در آن بازی، تیم تبریزی موفق به شکست دو بر صفر میهمان خود شد.

اما تیم شهرداری برخلاف نتایج نامطلوب خانگی خود، در بیرون از خانه عملکردی بهتر داشت و توانست در هشت بازی خود در خانه حریفان، به 11 امتیاز دست پیدا کند.

کسب 11 امتیاز در هشت دیدار بیرون از خانه، در مقایسه با 9 امتیاز 9 دیدار خانگی، مهر تائیدی بر عملکرد خوب یشیچ و شاگردانش در پیکار در خانه حریفان بوده که باید گفت اگر این مربی نمی توانست در بازیهای خارج از تبریز چنین نتایج خوبی بگیرد، شاید زودتر از موعد چمدان هایش را می بست!

با نگاهی به نتایج تیم شهرداری در بازیهای خارج از خانه نیم فصل اول، چند نتیجه جالب توجه مشاهده می شود که ارزش کار این تیم را نشان می دهد.

شهرداری پس از تساوی هفته اول در خانه مس کرمان، پرسپولیس پرهوادار آن زمان از لیگ را در هفته سوم دو بر یک شکست داد تا بهترین نتیجه دور رفت این تیم تبریزی در ورزشگاه آزادی تهران رقم بخورد.

شکست پنج بر یک در دربی تبریز، سنگین ترین باخت نیم فصل اول شهرداری را در هفته پنجم به ثبت رساند اما این تیم در هفته هفتم توانست یک امتیاز روحیه بخش از خانه فولاد اهواز بگیرد.

در هفته نهم، دومین برد نیز برای شهرداری میهمان به دست آمد و این تیم موفق شد تیم مس سرچشمه را دو بر یک مغلوب کند اما دو هفته بعد، دومین شکست بیرون از خانه تیم یشیچ در قم و در مصاف با صبا رقم خورد.

تیم شهرداری که هفته های دوازدهم و سیزدهم را میزبان بود، در هفته چهاردهم نتیجه جالب دیگری در خارج از خانه ثبت کرد و طی آن تیم صنعت نفت آبادان را با دو گل از پیش رو برداشت تا سومین سه امتیاز از خانه حریفان را دشت کرده باشد.

اما این تیم تبریزی در آخرین میهمانی اش که به دیار گل و بلبل رفته بود، نتیجه را دو بر یک به تیم فجرسپاسی شیراز واگذار کرد تا تعداد باختهای خارج از خانه اش با تعداد پیروزی هایش در خانه حریفان برابری کند.

با این اوصاف تیم شهرداری در حالی نیم فصل دوم را با پذیرایی از تیم مس کرمان آغاز خواهد کرد که باید در ادامه فصل، 9دیدار بیرون از خانه نیز برگزار کند.

در مجموع، تیم شهرداری تبریز یک نیم فصل پرفراز و نشیبی را سپری کرد که با توجه به دومین سال حضور این تیم در لیگ برتر، نمی توان چندان از این نتایج رضایت داشت.

این در شرایطی است که میرمعصوم سهرابی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه شهرداری تبریز در طول این مدت تمام توان و تلاش خود را برای بی حاشیه ماندن تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه به کار گرفته وامکانات لازم را برای کسب نتایج مطلوب این تیم فراهم کرده بودند اما نتایجی که شهرداری در دور رفت لیگ یازدهم رقم زد، شاید منجر به اتفاقاتی شود که تا یکی، دو روز آینده اخبار آن به گوش فوتبال دوستان برسد.