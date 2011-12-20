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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

آتش زر:

قطار عمران و آبادانی قم نباید متوقف شود

قطار عمران و آبادانی قم نباید متوقف شود

قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه مشکلات شهر قم در مقایسه با دیگر شهرهای کشور بسیار زیاد است، گفت: قطار عمران و آبادانی در قم که با جدیت در حرکت است، ‌نباید متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر در مراسم تودیع و معارفه شهردار منطقه چهار و مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با بیان اینکه در آیات و روایات اسلامی توصیه‌های فراوانی جهت خدمت رسانی به مردم شده است افزود: امروز مدیران متخصص و متدین شهرداری با تلاش خود سعی در عمرانی و آبادانی شهر قم دارند و کار در شهرداری در مقایسه با دیگر اداره‌ها و سازمان‌ها بسیار مشکل و طاقت فرساست لیکن مدیران و پرسنل شهرداری با درایت و پشتکار سعی در رفع این مشکلات را دارند.

وی به اقدامات و برنامه‌های شهرداری در اجرای پروژه‌های شهری اشاره نمود و تصریح کرد:  برخی از پروژه‌های عمرانی شهر باید با سرعت بیشتری اجرایی شود تا مردم لذت و شیرینی آن پروژه را بیشتر بچشند.

آتش زر بر احداث سریع پروژه پل‌های جمهوری در منطقه دو شهرداری اشاره کرد و افزود: قطار عمران و آبادانی در شهر قم که با جدیت مدیریت واحد شهری آغاز شده، ‌نباید متوقف شود و باید با سرعت بیشتر به سمت شهری آباد حرکت نماییم.

رئیس شورای اسلامی شهر قم خطاب به مدیران ارشد شهرداری قم گفت: در سیستم مدیریت جامع شهری نباید به دنبال موازی کاری باشیم بلکه باید با تقسیم کار معین و مشخص نسبت به رفع سریع مشکلات مردم اقدام نمائیم و هدف اصلی باید خداوند متعال و رضایت بندگان خدا باشد.
 

کد مطلب 1488904

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