ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت روستایی و عشایری و تنیس خاکی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت روستایی وعشایری و تنیس خاکی استان البرز را برگزار کند.

به دنبال این امر، از علاقمندان و داوطلبان خانم و آقا جهت کاندیداتوری ریاست این هیئتها با دارا بودن شرایط مربوطه دعوت به عمل آمده است.

ثبت نام در خصوص ریاست هیئت روستایی وعشایری از اول دی ماه تا پایان وقت اداری هشتم دی ماه سال جاری (ساعت هشت صبح الی 14) انجام می شود.

ثبت نام در خصوص ریاست هیئت تنیس خاکی استان البرز نیز از سوم دی ماه تا پایان وقت اداری دهم دی ماه سال جاری (ساعت هشت صبح الی 14) انجام می شود.

مکان ثبت نام نیز اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، گروه توسعه ورزش قهرمانی وهمگانی، امورمجامع و تلفن جهت پاسخگویی نیز 2540102 است.

اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور، از شرایط ثبت نام برای کاندیداتوری روسای هیئتهای مربوطه است.

نداشتن سو سابقه کیفری و دارا بودن حداقل تحصیلات فوق دیپلم از دیگر شرایط در این زمینه است. ( کسانی که قبلا سابقه ریاست یکی از هیئتهای ورزشی را داشته اند، با مدرک تحصیلی دیپلم می توانند کاندیدا شوند در صورتیکه استعفا نداده باشند.)

دارا بودن حداقل 30 سال سن و سکونت در استان البرز، دیگر شرایط در این زمینه است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام نیز روگرفت شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح و آخرین مدرک تحصیلی هر کدام دو برگ است.

تکمیل فرم مشخصات فردی، ارائه برنامه و تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ و دو قطعه عکس سه در چهار پرسنلی جدید نیز باید انجام شود.