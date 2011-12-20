100 مقاله به کنگره میاندوره ای مغز و اعصاب ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان ارکان قزوینی ظهر سه شنبه در افتتاحییه کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب ایران اظهار داشت: متخصصان مغز و اعصاب بیش از صد مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال کرده که 46 مقاله پذیرفته شده و 34 مقاله به صورت پوستر ارائه شده است.

وی گفت: بیشتر مقاله هایی که در خصوص بیماریهای گریبانگر این حوزه مانند ضایعات مادرزادی، ضایعات ستون فقرات و نحوه درمان آن، تقسیم بندی جدید در حوزه شناخت و درمان، روش های جدید تصویربرداری و جراحی مثل آندوسکوپی مورد توجه قرار گرفته است.

ارکان ادامه داد: نوع انتخاب مقالات به صورتی بوده که نتایج بررسی ها در کوتاه ترین زمان ممکن در نحوه درمان بیمار موثر واقع شود و تشخیص بیماری سریعتر و درمان بهتر صورت گیرد.

وی اضافه کرد: کنگره های تخصصی پل ارتباطی جزیره های دانشگاهی و اساتید دانشگاه ها بوده و فاصله برگزاری این کنگره ها هم معمولا یکساله است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ابراز داشت: امیدواریم تا با تعامل بهتر و بیشتر مسئولان استان با جراحان متخصص مغز و اعصاب امکان فعالیت بیشتر و خدمات بهتر در استان میسر شود.

وی گفت: بالغ بر 20 متخصص مغز و اعصاب در مازندران در حال فعالیت هستند و در دو سال اخیر، حدود پنج جراح متخصص به استان اضافه شده است.

ارکان قزوینی در خصوص امکانات تخصصی بیمارستانهای استان گفت: در حال حاضر بیمارستان امام خمینی(ره)ساری یکی از به روز ترین اتاق های عمل در بخش مغز و اعصاب را دارد که امیدواریم با اهتمام دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان استان بیمارستان بوعلی سینا را در این زمینه فعال کنیم.