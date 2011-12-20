20 پروژه علمی–دفاعی ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازاداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ، سردار سرتیپ احمد وحیدی در تشریح برخی از این پروژه ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت؛ یکی از این پروژه ها طراحی و ساخت قطعه الکترونیکی فرکانس بالا به نام "دیوید سالیتانی" است که امکان ساخت ترانزیستور سالیتانی را در ایران فراهم می کند.

با ساخت این قطعه امکان ساخت مدارات الکترونیکی بسیار سریع و مخابرات چند ده گیگاهرتزی و بالاتر که غیر قابل شنود است، را در کشور ایجاد کرده است.

این فناوری برای نخستین بار در کشور ایجاد شده است و عملیات طراحی و ساخت آن کاملا بومی صورت گرفته است.

وزیر دفاع در ادامه گفت: سامانه دیگری که امروز افتتاح شد ، دستگاه تولید همزمان برق و حرارت است که با استفاده از یک منبع انرژی نظیر نفت و گاز طبیعی تولید می شود.

در این سامانه ها از بازیافت گرمای اتلافی به منظور افزایش بازدهی انرژی استفاده می شود و بازدهی تولید انرژی تا حدود 80 درصد افزایش می یابد ، در حالی که این بازدهی در نیروگاه های رایج تولید انرژی برق در حدود 30 تا 35 درصد است.

وحیدی در پایان با قدردانی از دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی مالک اشتر و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی که در طراحی و ساخت این پروژه ها تلاش و همکاری کرده اند ، تصریح کرد، هوش و ذکاوت ، همت بلند و مجاهدت نخبگان دانشگاهی ضمن هموار کردن بستر توسعه و پیشرفت ، ناکارآمدی تحریم ها را نیز به اثبات رسانده است.