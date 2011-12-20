به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تحقیقات اخیر گالوپ نشان می دهد که یک سوم از مسلمانان در این کشور درحال رنج هستند و شرایط دشوار زندگی را تجربه می کنند.

دالیا مقاهد مدیر و تحلیلگر ارشد مرکز تحقیقات گالوپ در ابوظبی گفت: این تحقیقات نشان می دهد مسلمانان هندوستان به نحوی نامناسب در فقر، بیسوادی و شرایط دشوار زندگی می کنند.

47 درصد از شرکت کنندگان مسلمان در این نظرسنجی اظها داشتند زندگی با این سطح دستمزد بسیار دشوار است درحالی که در میان هندوها تنها 39 درصد چنین اعتقادی داشتند.

ذاکر رحمان مدیر مرکز فرهنگی عرب هندی در سازمان جامعه ملی اسلامی اظهار داشت: در جامعه اسلامی افراد انساندوست و افرادی که مدیر سازمانهای غیر دولتی هستند نیز وجود دارد اما تعداد افرای که در شرایط نامساعد اقتصادی و فرهنگی به سرمی برند بسیار قابل توجه است.

این تحقیقات از 9500 نفر انجام شده که بیش از یک هزار نفر آنها را مسلمانانی تشکیل داده اند که خانواده های بزرگ داشتند، 29 درصد آنها سه فرزند یا بیشتر داشته اند که این تعداد در مقایسه با 17 درصد از هندوهایی قرار می گیرد که در خانواده های بزرگ زندگی می کنند و همین آمار در رابطه با پیروان سایر ادیان هندوستان به هفت درصد می رسد.

در هندوستان 140 میلیون مسلمان زندگی می کنند که همواره نسبت به تبعیضی که در عرصه های مختلف زندگی تجربه می کنند اعتراض داشته اند. مسلمانان این کشور همچنین از دهه ها غفلت اجتماعی و اقتصادی و مخالفت نیز در رنج بوده اند.