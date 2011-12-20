مشمولان متقاضی تمدید اعزام به مراکز پلیس +10 مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «ابراهیم کریمی» جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در حاشیه ملاقات مردمی در دفتر نظارت همگانی گفت: مشمولان متقاضی تمدید اعزام با مراجعه به مراکز پلیس +10 درخواست خود را زودتر از موعد اعزام ارائه دهند زیرا از این طریق علاوه بر رسیدگی سریع درخواست آنها، اتلاف وقت و هزینه کمتر؛ نیازی به حضور مشمولان در حوزه های وظیفه عمومی نیست.

سردار کریمی درباره کسر از خدمت مشمولان نخبه ای که در پروژه های تحقیقاتی فعالیت دارند، گفت: بسته به میزان پروژه ارائه شده از سوی مشمولان مذکور، کسر خدمت به آنها تعلق می گیرد.

وی افزود: در این دیدار 185 نفر به صورت حضوری و 18 نفر از شهروندان به صورت تلفنی مشکلات خود را مطرح کردند که در خواست تمدید تاریخ اعزام مهمترین موضوع مطرح شده از سوی مشمولان است.