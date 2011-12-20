90 درصد صنایع فارس کوچک و متوسط هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی هاشمی سمینار "نقش بازاریابی در ارتقای فروش و توسعه بازار" با اشاره به اینکه براساس ارزیابیها و نتایج حاصل از پژوهشها یکی از مهمترین مشکلات صنایع استان بویژه صنایع کوچک و متوسط ، عدم آشنایی با مفاهیم نوین بازاریابی و فروش است افزود: در این زمینه توجه واحدهای صنعتی به مفاهیم دانش بیان و آکادمیک بازاریابی و ارائه تجربیات موفق در زمینه بازاریابی به واحدهای صنعتی می تواند بخش زیادی از این مشکلات را برطرف کند.

وی ادامه داد: باتوجه به رسالت شرکت شهرکهای صنعتی در حمایت و تقویت از صنایع کوچک، برنامه های مختلفی نظیر برگزاری دوره های آموزشی، تورهای صنعتی، حمایت از صنایع برای حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و برپایی نمایشگاههای محصولات تولیدی انجام شده است.

نمایشگاه کالای پارسی در شیراز

قائم مقام مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس اظهار داشت: با توجه به اینکه نقش نمایشگاه در راستای توسعه بازار، رونق اقتصادی و شناسایی پتانسیلهای بالقوه و بالفعل استان برای ایجاد بازارهای جدید محصولات مختلف تولیدی و صنعتی که پیامد رونق اقتصادی فارس و کشور را دارد، برای نخستین بار برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صنایع خرد، کوچک و متوسط فارس تحت عنوان کالای پارسی در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی با بیان اینکه اولین نمایشگاه بزرگ صنایع خرد، کوچک و متوسط استان با هدف ارائه توانمندیهای صنایع استان فارس بهمن ماه امسال در شیراز برگزار خواهد شد، برپایی این نمایشگاه را فرصتی مناسب برای صنایع استان به منظور معرفی ظرفیتها و توانمندی خود بیان کرد و گفت: این نمایشگاه با همکاری استانداری و شرکت نمایشگاههای بین المللی، سازمان صنعت و معدن و تجارت و تشکلهای فعال بخش تولید و صنعت استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه که از 18 تا 21 بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار می شود بیش از 300 واحد تولیدی - صنعتی و معدنی این استان به ارائه توانمندی ها و دستاوردهای خود خواهند پرداخت.

قائم مقام مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس افزود: براساس هماهنگیهای انجام شده برای حضور صنایع در این نمایشگاه ، تخفیفات ویژه از سوی شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس ارائه خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: در این نمایشگاه با برپایی همایشها و کارگروه های تخصصی در زمینه روشهای نوین بازاریابی و نحوه صادرات و فروش کالاهای محصولات تولیدی استان نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: برپایی این نمایشگاه فرصت مناسبی برای بخش صنعت و تولید استان است.

قائم مقام مدیرعامل و و معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع خرد، کوچک و متوسط فارس، از کتابچه جامع اطلاعات شرکت ها و نواحی صنعتی فارس که شامل اطلاعاتی از مدیران و محصولات واحدهای صنعتی این استان است رونمایی خواهد شد.