لاریجانی انتخاب روسای جدید مجالس اسپانیا، سوئیس و استرالیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این پیام ها با تاکید بر نقش مهم مجالس در توسعه و گسترش همکاری های دوستانه فی ما بین اظهار امیدواری کرده است با مساعی مشترک و استفاده از ظرفیت های موجود، شاهد تحکیم مراودات دوستانه فی ما بین در همه عرصه ها باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام ها انتخاب آقایان گارسیا اسکودرو مارکز و خسوس ماریا پوسادا مورنو را به عنوان روسای جدید مجالس سنا و نمایندگان اسپانیا، همچنین آقایان هانس جورج والتر، هانس اگتر را به عنوان روسای جدید مجالس شورای ملی و شورای حکومتی سوئیس و آقایان پیتر اسلیپر را به عنوان رئیس جدید مجالس نمایندگان استرالیا تبریک گفت.