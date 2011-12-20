3230 طرح مشاغل خانگی به بانکهای عامل کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله رنجبر، پیش از ظهر سه شنبه، درجلسه کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان که در محل فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد با بیان این مطلب گفت:3230 طرح مشاغل خانگی با تسهیلات 18 میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد 2720 طرح مستقل و 510 طرح پشتیبان بوده است.

معاون فرماندار شهر کرمانشاه با اشاره به کند بودن روند پرداخت تسهیلات، تاکید کرد: با تعیین و مراجعه مستمر نمایندگان ویژه دستگاه های اجرایی به منتخب بانکهای عامل شاهد رفع موانع و تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب باشیم.

رنجبر مقدار اشتغال ایجادی تحقق طرح مذکور را 5000 نفر دانست و گفت: کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کرمانشاه به صورت مستمر تا حصول نتایج و پرداخت همه تسهیلات مصوب هر هفته یکبار تشکیل و روند پرداخت تسهیلات بانکی رصد خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی اشتغال کشور، تاکید کرد: تعداد طرحهای مشاغل خانگی از 214 عنوان به 304 عنوان افزایش پیدا کرده است که بخش اضافه شده از حوزه فعالیتهای فرهنگی و هنری است.