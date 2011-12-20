به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رائفیپور ظهر سه شنبه در همایش یک روزه "ابزار رسانهای، رسانه ابزاری" به همت بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان افزود: بررسیهای آماری نشان میدهد، مضمون سریالهایی که از این شبکهها پخش میشود شامل 12 درصد روابط نامشروع، 4 درصد سقط جنین، 12 درصد خیانت زن و شوهر به یکدیگر، 15 درصد فرزندان نامشروع و رابطههای جنسی قبل از ازدواج است.
وی با اشاره به اینکه مؤسس و صاحب شبکه فارسیوان، رابرت مورداک یهودی است، افزود: سئوالی که در این ارتباط مطرح میشود این است که چرا باید یک فرد یهود که سابقه فعالیتهای صهیونیستی دارد، برای مخاطب فارسیزبان تلویزیون تأسیس کند؟ آیا این امر یکی از مصادیق جنگ نرم نیست؟.
رائفیپور، درخصوص توزیع فراوانی سریالها و کشورهای سازنده، یادآور شد: با نگاه آماری به کشورهای سازنده این سریالها متوجه میشویم، کشورهایی چون آمریکا، کره جنوبی، کلمبیا، مکزیک و ترکیه بیشترین حجم سریالهای تولیدی را به نام خود دارند که این امر قطعاً به دلیل مقاربت فرهنگی این کشورها به استثناء آمریکا با فرهنگ ایرانی است.
یک پژوهشگر مسائل روز جهان ادامه داد: استفاده از سریالهای آمریکایی هم، لزوماً با هدف ترویج فرهنگ آمریکایی بهعنوان یک فرهنگی که باید غالب جهان را تسخیر کند، صورت میپذیرد و استفاده از سریالهای دیگر کشورها به خصوص سریالهای کرهای، مسئلهای است که قبلاً تلویزیون ایران هم توانسته سلیقه مخاطب ایرانی را توسط آن نشان دهد.
رائفی پور با انتقاد از عدم شناخت فیلمسازان ایرانی از فرهنگ کشور، گفت: متأسفانه فیلمهایی که توسط کارگردانان ایرانی ساخته میشود، هیچ ارتباط با فرهنگ کشور ندارد. بهعنوان مثال در حالی در فیلمهای ما استفاده از مبلمان موسوم شده است که شاید نزدیک به 75 درصد خانههای ایرانی فاقد مبلمان است.
رائفیپور درخصوص پیامدهای تأسیس و فعالیت این شبکهها افزود: تغییر سبک زندگی مردم، گسترش فرقهها و عرفانها و مذاهب کاذب، اشاعه تناسخ بهعنوان عامل مشترک 90درصد فرقههای نوظهور، بزرگنمایی اختلافات در جامعه و تشویق به شکستن هنجارهای اجتماعی و از بین بردن حساسیتها از نتایج فعالیت شبکههای فارسیزبان در ایران است و ما متأسفانه عملاً شاهد شیوع فرهنگ غلط نهادینه شدن آن در جامعه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تغییر مفهوم نمادها را یکی دیگر از رسالتهای شبکههای ماهوارهای غرب دانست و گفت: یکی از مصادیق این امر تبدیل نماد شیطان (آبلیسک) بهعنوان نماد منفی به یک نماد مثبت است که اتفاقاً در طول سالهای گذشته صهیونیست توانسته است به کمک واتیکان این نماد را بهعنوان یک مفهوم نماد مثبت در جامعه مسیحیت نهادینه کند.
رائفیپور یادآور شد: اقدام بعدی این گروه شیطانی، متوجه مسلمانان است، به این معنی که آنان تلاش میکنند، با تحریف مراسم رمی جمرات و دیوارکشی دور نماد آبلیسک این مفهوم نماد منفی در بین مسلمانان را نیز از بین ببرند.
وی با نقد نگاه نژادپرستانه در جهان، اظهار کرد: نگاه قومیتی و اولویت قرار دادن قومیت بر سایر ارزشهای متعالی انسانی یکی از آسیبهای جدی پیش روی جامعه ایرانی است که باید با ارائه یک راهکار مناسب برای رفع این مسئله اقدام شود.
رائفیپور یکی دیگر از اقدامات شیطانی دنیای غرب را شیوع بحث کنترل جمعیت عنوان کرد و گفت: درحالی ایران در بحث کنترل جمعیت بهعنوان یکی از کشورهای نخست جهان معرفی شده است که اسرائیل پایینترین رتبه را در این خصوص دارد و آمریکا هم صریحاً اعلام کرده است که برنامهای برای کنترل جمعیت ندارد.
وی در ادامه وهابیت را یکی از دشمنان اصلی مسلمانان به خصوص شیعیان دانست و گفت: یکی از رسالتهای شوم وهابیون ارائه تصویر زشت از اسلام در جهان است که متأسفانه در این امر نیز بسیار موفق عمل کردهاند.
