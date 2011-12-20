انتقاد بروجردی از استقرار سپر موشکی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر ، اومیت باردیم سفیر ترکیه در تهران امروز سه شنبه با علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار بروجردی با اشاره به سابقه روابط تاریخی، دینی و فرهنگی دو ملت گفت: اشتراکات تاریخی، دینی و فرهنگی میان ملت ایران و ترکیه پشتوانه محکمی برای توسعه همکاری‌های دوستانه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ویژه روابط پارلمانی است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از استقرار سپر موشکی در خاک ترکیه افزود:‌ نباید اجازه داد دشمنان در روند توسعه مناسبات دوستانه دو کشور خللی ایجاد کنند و بایستی مقامات دو کشور بر استمرار روابط برادرانه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه تاکید کنند.

وی در ادامه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه را دو کشور مهم مسلمان در منطقه خواند و تصریح کرد:‌ گسترش و توسعه روابط با کشورهای همسایه و مسلمان از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه این دیدار اومیت باردیم سفیر ترکیه در تهران روابط ترکیه و جمهوری اسلامی ایران را روابطی محکم ارزیابی کرد و گفت: مقامات سیاسی و پارلمانی ترکیه بر تقویت و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تاکید دارند.

وی وجود اعتماد متقابل در روابط فیمابین ترکیه و ایران را مهم خواند و افزود: ‌رفت و آمد و گفتگو و تبادل نظر مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور به تقویت درک و تفاهم و اعتماد متقابل منجر خواهد شد و از سوء استفاده رسانه‌ها و دشمنان جلوگیری می‌کند.

سفیر ترکیه بر اهمیت سفر آتی دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکیه تاکید نمود.