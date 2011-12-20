آغاز راهپیمایی بزرگ مخالفان صالح/ اعتصاب کارکنان خطوط هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در شهر تعز اعلام کردند: صدها نفر از مخالفان "عبدالله صالح" و رژیم حاکم با پای پیاده از "تعز" به سوی پایتخت به راه افتاده اند.

این منابع افزودند: این افراد پس از پنج روز به میدان التغییر خواهند رسید و قرار است انقلابیون استانهای "اب" و "ذمار" نیز به این راهپیمایی که "حیات" نام دارد، بپیوندند.

افراد شرکت کننده دراین راهپیمایی ضمن تاکید بر تحقق خواسته های خود، بر محاکمه عبدالله صالح و عوامل رژیم وی و مخالفت با اعطای مصونیت قضایی مطابق طرح شورای همکاری خلیج فارس تاکید خواهند کرد.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی در طول مسیر خود در میدانهای اصلی در شهرهای مختلف مسیر راه توقف خواهند کرد و باید بسیاری از مراکز ایست بازرسی را پشت سر بگذارند که نگرانی از برخوردهای احتمالی قوت گرفته است.

خبر دیگر اینکه در پی اعتصاب خلبانان و پرسنل خطوط هوایی یمن پروازها در این کشور متوقف و بسیاری از مسافران در فرودگاهها سرگردان شدند. خواسته های اعتصاب کنندگان بهبود وضعیت کاری و برکناری رئیس هیئت مدیره شرکت ملی هواپیمایی یمن است.

این در حالی است که شاهدان عینی گزارش دادند: در پی اعتصاب مذکور هرج و مرج شدیدی در فرودگاهها حاکم شده است و برای بسیاری از بیماران نیازمند سفر مشکلاتی به وجود آمده است.

از سوی دیگر "ابوبکر عبدالله القربی" وزیر خارجه یمن گفت: حل بحران یمن نیازمند حل مشکلات امنیتی و اقتصادی در مرحله آتی است.