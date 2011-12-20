خبرنگاران خارجی از مجتمع های فرش دستباف خراسان رضوی بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک هیئت 17 نفره از خبرنگاران، تصویر برداران و عکاسان رسانه ها از کشورهای ترکیه، کویت و لبنان، انگلستان و استرالیا به منظور آشنایی با ویژگیهای فرش دستباف ایران و مراحل تولید این محصول برای کمک به توسعه بازار ، طی 2 روز اقامت در مشهد از مجتمع های متمرکز تولید فرش دستباف شرکت فرش آستان قدس موزه فرش آستان قدس و مجتمع های متمرکز تولید فرش در نیشابور که در حال تولید فرش های بزرگ پارچه سفارش کشورهای عمان، عربستان و تجار تهران است، دیدن کردند.

در این بازدید ضمن ارائه توضیحات لازم توسط مسئولین به خبرنگاران، استعدادها و توانمندیهای شهرستان نیشابور در زمینه فرش دستباف با 17 هزار نفر بافنده خانگی و کارگاهی و توانمندیهای تولید انواع فرش دستباف در سایزهای بزرگ بر اساس طرح و نقشه و با استفاده از بهترین مواد اولیه و رنگ های گیاهی در این شهرستان، معرفی شد.

پیش از این فرش های بزرگ پارچه بر اساس سفارش 6 هزار و 5 هزار متری مساجد کشور های عمان و امارات توسط بافندگان نیشابوری بافته شده است.