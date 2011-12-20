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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

همتی خبر داد:

تأمین پیش نیاز حوزه حمل و نقل دماوند با راه‏ اندازی مرکز معاینه فنی خودرو

تأمین پیش نیاز حوزه حمل و نقل دماوند با راه‏ اندازی مرکز معاینه فنی خودرو

دماوند - خبرگزاری مهر: شهردار دماوند اظهار داشت: با راه اندازی یک مرکز معاینه فنی خودرو در دماوند، یکی از مهمترین پیش نیازهای حوزه حمل و نقل این شهر تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی همتی در حاشیه بازدید ظهر سه شنبه از تاکسیرانی دماوند افزود: مراکز معاینه فنی از جمله ملزومات حمل و نقل در هر منطقه‏ای محسوب می ‏شوند که متأسفانه در حال حاضر فعالان در حوزه حمل و نقل دماوند از کمبود مرکز معاینه فنی به شدت رنج می‏برند.

وی از آماده سازی مقدمات ایجاد این مرکز در دماوند خبر داد و گفت: با تلاش و پیگیریهای به عمل آمده، مجوزهای لازم برای ایجاد مرکز معاینه فنی از سوی شهرداری دماوند اخذ شده است.

این مسئول ادامه داد: شرکت خصوصی مشارکت کننده در این زمینه نیز در حال اخذ مجوزهای لازم از کمیسیونهای دارای ‏صلاحیت است.

وی عنوان کرد: با اتمام مراحل احداث و راه اندازی مرکز معاینه فنی در دماوند یکی از مهمترین پیش ‏نیازهای حوزه حمل و نقل این شهر تأمین خواهد شد.

کد مطلب 1488926

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