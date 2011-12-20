"خلوت انس" در صدای مرکز یزد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مومن و نمازگزار دارالعباده یزد هر روز ظهر گوش دل به صدای مرکز یزد داده تا با برنامه رادیویی در خلوت انس راز و نیاز خود را با خدای متعال بگشایند.

خلوت انس با آیتم هایی از قبیل درس احکام با حضور حجت الاسلام مدرسی، تاریخ اسلام با حضور حجت الاسلام فهیمی نیا و اذان و قرآن و مناجات، مخاطبان خود را برای راز و نیاز با پروردگار همراهی می کند.

این برنامه به تهیه کنندگی آرزو تقدیسی، نویسندگی نعیمه توکلی و گویندگی محمد علیزاده روی آنتن می رود.

صدابرداری این مجموعه را نیز علی دهقانی زاده بر عهده خواهد داشت.

