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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

"خلوت انس" در صدای مرکز یزد تولید شد

"خلوت انس" در صدای مرکز یزد تولید شد

یزد - خبرگزاری مهر: خلوت انس عنوان برنامه ای رادیویی که در گروه معارف صدای مرکز یزد تولید و پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم مومن و نمازگزار دارالعباده یزد هر روز ظهر گوش دل به صدای مرکز یزد داده تا با برنامه رادیویی در خلوت انس راز و نیاز خود را با خدای متعال بگشایند.

خلوت انس با آیتم هایی از قبیل درس احکام با حضور حجت الاسلام مدرسی، تاریخ اسلام با حضور حجت الاسلام فهیمی نیا و اذان و قرآن و مناجات، مخاطبان خود را برای راز و نیاز با پروردگار همراهی می کند.

این برنامه به تهیه کنندگی آرزو تقدیسی، نویسندگی نعیمه توکلی و گویندگی محمد علیزاده روی آنتن می رود.

صدابرداری این مجموعه را نیز علی دهقانی زاده بر عهده خواهد داشت.
 

کد مطلب 1488928

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