تخلفات ساختمانی بیشترین میزان شکایت مردم مشهد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ایاز اظهارکرد: این شکایات در خصوص گودبرداری های غیر اصولی و احداث طبقه های اضافه بوده که پس از آن بازرسان و ناظران منطقه برای بازدید و تصمیم گیری نهایی به محل رجوع کرده اند.

وی نقش مردم را به عنوان بازرسان نامحسوس و دیده بان نظارتی شهرداری مهم دانست و اظهارداشت: مردم با مشاهده هرگونه ساخت و ساز مشکوک آن را در اسرع وقت به شهرداری منطقه اطلاع دهند و اطمینان داشته باشند که مسئولان منطقه در کوتاهترین زمان به آن رسیدگی خواهند کرد.

شهردارمنطقه یک ادامه داد: در همین زمینه 399 مورد جلوگیری از تخلفات ساختمانی داشتیم که شامل اقدام به احداث بنای غیرمجاز ، گود برداری غیراصولی و تخریب بنا قبل از صدور پروانه است.

ایاز بیان داشت: در مرحله اول به این مالکان تذکر داده می شود و اگر توجهی از طرف مالک صورت نگیرد اقدام به جمع آوری ابزار و مصالح آنها می کنیم و چنانچه بازهم برتخلف خود پافشاری کند آن مکان پلمپ می شود.