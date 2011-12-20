مصرف گاز CNG در خراسان شمالی 24 درصد افزایش یافت

ابوالفضل چلوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از 28 آذر ماه سال 89 تا 27 آذر ماه سال جاری 68 میلیون و 352 هزار کیلوگرم گاز CNG در استان مصرف شده است.

وی تصریح کرد: میزان مصرف گاز CNG در استان از 28 آذر ماه سال 88 تا 27 آذر ماه سال 89 ، 55 میلیون و 34 هزار کیلوگرم بوده که این امر بیانگر افزایش 24 درصدی این فرآورده در استان بعد از اجرای قانون هدفندسازی یارانه ها است.

وی همچنین به کاهش هفت درصدی مصرف بنزین از 28 آذر ماه سال 89 تا 27 آذر ماه سال جاری در استان اشاره داشت و گفت: طی این مدت 157 میلیون و 307 هزار لیتر بنزین در استان مصرف شده، در حالیکه در مدت مشابه گذشته آن ( 28 آذر ماه سال 88 تا 27 آذر ماه سال 89 ) میزان مصرف بنزین در استان 168 میلیون و 276 هزار لیتر بوده است.

این مسئول میزان مصرف نفت گاز ( گازوئیل ) استان طی مدت 28 آذر ماه سال 89 تا 27 آذر ماه سال جاری را 192 میلیون و 623 هزار لیتر اعلام کرد و گفت: مصرف این فرآورده در مدت مشابه گذشته آن ( از 28 آذر ماه سال 88 تا 27 آذر ماه سال 89 ) 212 میلیون و 150 هزار لیتر بوده که این امر بیانگر کاهش نه درصدی مصرف این فرآورده در استان است.

وی همچنین بیان داشت: میزان مصرف نفت سفید در استان از 28 آذر ماه سال 89 تا 27 آذر ماه سال جاری 109 میلیون و 277 هزار لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه گذشته آن 14 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، وی افزود: مصرف نفت کوره در استان از 28 آذر ماه سال 89 تا 27 آذر ماه سال جاری هفت میلیون و 49 هزار لیتر بوده که میزان مصرف آن در استان در مقایسه با مدت مشابه گذشته آن 77 درصد کاهش یافته است.

چلوی در پاسخ به تغییر وضعیت قاچاق سوخت از استان نیز عنوان کرد: در راستای اعمال نظارت و کنترل این شرکت بر جایگاههای سوخت استان همچنین گشتهای مشترک نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی استان، عرضه خارج از شبکه سوخت از استان محدود شده و تقریبا به صفر رسیده است.

به گفته وی، بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، 95 درصد از فرآورده های نفتی در استان به جا مصرف شده است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان در خاتمه از تصمیم این شرکت برای جابه جایی مکان جایگاه سوخت خیابان امام خمینی غربی شهر بجنورد که متعلق به این شرکت نفت است، خبر داد و گفت: امتیاز این جایگاه به بخش خصوصی واگذار می شود که از تمایل بخش خصوصی برای تقاضای این امتیاز استقبال می کنیم.