ستاد توانمندسازی محرومان در البرز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از تشکیل ستاد توانمندسازی با مشارکت موسسات خیریه در این استان خبرداد.

عبدالله طاهری اظهار داشت: این ستاد با هدف رسیدگی بهتر به وضعیت محرومان، ساماندهی و تخصصی کردن خدمات با محوریت کمیته امداد تشکیل شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد البرز بیان کرد: بر این اساس مقرر شده تا خیریه های سطح استان البرز شناسایی و با تشکیل بانک اطلاعاتی نیازمندان به صورت تخصصی نسبت به رفع نیازهای محرومان اقدام شود.

این مسئول اظهار داشت: خیریه های سطح استان البرز می توانند با استعلام از کمیته امداد در خصوص رفع نیاز محرومان به صورت تخصصی در امور مربوطه ورود پیدا کنند.

طاهری یادآور شد: این خیریه ها می توانند در امور مربوطه مثل مسکن، درمان، آموزش و اشتغال ورود پیدا کرده و به مشکلات نیازمندان رسیدگی کنند.

خیریه های البرز با عضویت در این ستاد، محرومان را یاری دهند

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد البرز اضافه کرد: از تمامی خیریه های سطح استان البرز دعوت می شود تا با عضو شدن در این ستاد، محرومان را بهتر از قبل، یاری دهند.

وی افزود: یکی از مهمترین مزایای تشکیل این ستاد و همکاری و مشارکت موسسات خیریه با یکدیگر، جلوگیری از ارائه خدمت موازی به محرومان و گسترش خدمات بین همه لایه های محرومیت در استان است.

طاهری گفت: این امر کمک می کند تا هر محرومیتی متولی خاص را داشته باشد ضمن اینکه ثمره این همکاری، به کاهش فقر در استان منجر می شود.