شهرداری گلستان درصدد ایجاد رضایتمندی میان شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مختاری بعد از ظهر سه شنبه در جریان بازدید پروژه های در دست اقدام به منظور بهره برداری در ایام دهه فجر امسال اظهار داشت: امروز در خلا شورای اسلامی شهر در این منطقه شهرداری گلستان با تمامی امکانات و توامندی های بالقوه در تلاش است که نسبت به ارائه خدمات مطلوب گام بردارد.

وی بیان کرد: طی امسال اقدامات بسیار چشمگیری حاصل شده است که در آینده نه چندان دور شهروندان این منطقه آن را کاملا حس خواهند کرد.

مختاری که از پروژه رودخانه شادچای و سیاب و دیگر پروژه های در دست اقدام بازدید کرد و گفت: برخی از مشکلات بجا مانده بعضا از شهر منجر شده که بخش عمده ای از فعالیتهای این شهرداری به آن مشکلات پرداخته شود.

مختاری از آماده سازی چندین پروژه اساسی در ایام الله دهه فجر امسال خبر داد و افزود: تمام تلاش مجموعه شهرداری بر این است تا بتوانیم چندین پروژه اساسی را در این شهر در ایام دهه مبارک فجر به مرحله بهره برداری برسانیم.

در ادامه این بازدید شهردار گلستان با مردم این شهر به صورت چهره به چهره ملاقات کرد و در جریان مسائل و مشکلات شهری آنان قرار گرفت.