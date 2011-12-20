15 هزار نفر در امور انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه 15 هزار نفر در این استان درگیر انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند، اظهار داشت: این تعداد افراد شامل عوامل برگزاری، ستادها، محافظان، بازرسان و ناظران و ... هستند.

جلالی با اشاره به اینکه 684 شعبه اخذ رای در این استان وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد شعبه اخذ رای 229 شعبه به صورت سیار و 455 شعبه اخذ رای ثابت در این استان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بیش از50 درصد جمعیت این استان واجد الرشرایط در شرکت در انتخابات هستند، افزود: نامزدهای انتخاباتی در این استان همزمان با سراسر کشور از سوم دی ماه روز شنبه با مراجعه به فرمانداریهای حوزه انتخاباتی خود ثبت نام در مجلس شورای اسلامی را انجام دهند.

جلالی با اشاره به اینکه ثبت نام نمایندگان در مرحله اول به صورت اینترنتی است، بیان داشت: نامزدهای انتخاباتی باید مدارک لازم برای ثبت نام را بعد از ثبت نام اینترنتی به فرمانداری و بخشداریهای مرکزی حوزه انتخاباتی ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه حوزه انتخاباتی در استان در چهار حوزه شهرستان لردگان، بروجن، اردل و شهرکرد است، بیان داشت: شهرستانهای کوهرنگ، فارسان و کیار حوزه های تحت پوشش شهرستان اردل هستند.

یزدان جلالی با تاکید بر اینکه تلاشهای بسیاری در راستای اضافه شدن حوزه انتخاباتی دیگر در استان صورت گیرد که این موضوع در مجلس به تصویب نرسید، بیان داشت: در حوزه اردل انتخابات یک نماینده در سه حوزه فرعی شهرستانهای کیار، کوهرنگ و فارسان صورت می گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه اصل انتخابات مجلس شورای اسلامی مردم هستند، بیان داشت: اصل انتخابات حضور مردم است و مردم باید به نکاتی در زمینه انتخابات توجه کنند.

یزدان جلالی با اشاره به اینکه مردم نقش موثر و ویژه ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارند، اذعان داشت: انتخابات یک وظیفه ملی و دینی است که باید اصول و ارزشهای اسلامی رعایت و به معیارهای درست انتخابات عنایت ویژه ای شود.

وی با تاکید بر اینکه همیشه انتخابات همراه با چالشهایی بوده، بیان داشت: باید مواظب بود که این چالشها به امنیت ملی ضربه ای وارد نکند.

جلالی یادآور شد: دشمن فضای انتخاباتی را به عنوان مقطعی انتخاب کرده که از طریق این کانال به نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد کنند و مردم باید هوشیار بوده و مراقب رفتار خود در عرصه های انتخاباتی باشند.