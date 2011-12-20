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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

ظهر سه شنبه/

دومین نمایشگاه اختراعات و ایده های برتر کردستان افتتاح شد

دومین نمایشگاه اختراعات و ایده های برتر کردستان افتتاح شد

سنندج - خبرگزاری مهر: طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان استان کردستان دومین نمایشگاه اختراعات و ایده های برتر این استان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه اختراعات، ابداعات و ایده های برتر استان کردستان اظهار داشت: طی فراخوان اینترنتی و با توزیع پوستر و بنر در سطح استان کردستان از مخترعان و صاحبان ایده های برتر برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل آمد که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز مواجه شد.

عادل فاطمی با اشاره به اینکه از کلیه اختراعات و طرح های اینترنتی رسیده به دبیرخانه این نمایشگاه در نهایت 14 طرح انتخاب شد، گفت: تیم ارزیابی و داوریی حاضر در این نمایشگاه از 14 طرح انتخابی سه طرح را به عنوان طرح برتر انتخاب و در اختتامیه هفته پژوهش به رسم یاد بود به برگزیدگان لوح تقدیر داده می شود.

وی با اشاره به اختراعات حاضر در این نمایشگاه گفت: سوزن نانو لوله کربنی، میکروسکوپ نیروی اتمی، طب بادی و mdf خم، دستگاه تمرکز حواس، گیج ترمز هوشمند، دستگاه قرار دهنده لوله eii در نای با قابلیت های حنجره، ماشین سبک حمل ادوات صنعتی و مصالح ساختمانی، ترمز در حال توقف و سیستم هوشمند اعلام سوختگی فیوز خودروهای سبک و سنگین از جمله اختراعات حاضر در نمایشگاه است.

فاطمی افزود: سیستم اتوماسیون پردازش و کنترل نور خودرو در شب، روبات شش پا، طراحی کامل ترین کیت آموزش ریاضی، بخاری کاهش دهنده مصرف انرژی، سیستم کنترل هوشمند ساختمان های اداری و آموزش بهینه ساز مصرف انرژی و دستگاه ثبت سرعت ماشین در موقع تصادف از دیگر اختراعات مخترعین است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در پایان بیان کرد: متولی نمایشگاه اختراعات، ابداعات و ایده های برتر استان کردستان مرکز رشد واحدهای فن آوری دانشگاه آزاد واحد سنندج است.

نمایشگاه اختراعات و ایده های برتر استان کردستان در محل نمایشگاه دائمی صنایع دستی واقع در بلوار پاسداران سنندج برپا شده است.

کد مطلب 1488934

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