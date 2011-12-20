90 پژوهشگر فعال دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب، گفت: در این مراسم علاوه بر گرامیداشت مقام والای پژوهشگران، فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشگران فعال و برجسته دانشگاه نیز معرفی میشود.
غلامرضا حاتم افزود: نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه، ایجاد فرهنگ پژوهش محوری و برجسته کردن امر تحقیق به عنوان بستر توسعه پایدار از جمله مواردی هستند که هرساله دانشگاه بر اساس آن اقدام به برگزاری مراسمی به منظور قدردانی از پژوهشگران برتر میکند.
وی با اشاره به حضور دکتر سعید سهراب پور، قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان، در مراسم روز پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیان کرد: در این مراسم گزارشی از آخرین وضعیت پژوهشی دانشگاه و تبیین وظایف خطیر اعضای هیئت علمی برای دستیابی به مفاد تفاهمنامه های دانشگاه با وزارت متبوع برای حفظ و ارتقای موقعیت ممتاز پژوهشی دانشگاه در دهه آینده، ارائه میشود.
حاتم گفت: معرفی پژوهشگران فعال دانشگاه، تقدیر از اعضای هیئت علمی که بیشترین فعالیت را طی یک سال در امر پژوهش داشتهاند، معرفی پژوهشگران جوان نمونه از بین دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی و تقدیر از اعضای هیئت علمی که پایه تشویقی دریافت کردهاند از دیگر برنامههایی است که در مراسم پژوهش در سالنهای سینا و صدرا برگزار میشود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: در این روز با برگزاری نمایشگاهی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه نیز به نمایش گذاشته میشود.
