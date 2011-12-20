نبود برنامه سفرهای ارزان قیمت مشکل اصلی مراکز اقامتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی در نشست صمیمانه ای که با فعالان حوزه گردشگری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: مشکل اساسی مراکز اقامتی کشور در جذب مسافر و پایین آمدن درصد اشغال هتلها نبود بسته های حمایتی در راستای ایجاد سفرهای ارزان قیمت در کشور است.

وی در پاسخ به سوال یکی از سرمایه گذاران صنعت هتلداری مبنی بر زمان اجرایی شدن اعطاء بسته های حمایتی در راستای هدفمندی یارانه ها به مراکز اقامتی گفت: بسته پیشنهادی ما در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال شده و امیدواریم در آینده ای نزدیک اجرایی شود.

وی با اشاره به آمار 96 درصدی اشغال هتلها در دبی افزود: پیشنهاد ما به هتل داران و دست اندرکاران صنعت هتلداری این است که برای مرتفع کردن هزینه ها به بسته های سفر های ارزان قیمت فکر کنند.

شریفی اظهارداشت: باید فرهنگ سازی و تمرکز بر روی رونق سفرهای ارزان قیمت در کشور باشد به طوریکه مردم به اقامت در هتل عادت کرده وآن را یک کالای لوکس تلقی نکرده و جزیی از سفر بدانند.

وی همچنین در خصوص ساماندهی زائر سراهای دولتی نیز گفت: در تلاش هستیم تا با استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون بتوانیم بر فعالیت زائر سراهای دولتی نظارت بیشتری داشته باشیم.

شریفی با اشاره به مجوز های صادرشده در گذشته که به استانها تفویض اختیار شده بود، اظهار داشت: با بررسی هایی که صورت گرفت مشخص شد در برخی استانها مجوزهای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون کمترین ضابطه صادر شده که بیشترین مشکلات ومعضلات نیز از سوی آنان ایجاد شده بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس وبه دلیل به متمرکز شدن سیستم از این پس مجوز بند "ب" دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با رعایت کامل ضوابط در تهران صادر خواهد شد.

شریفی گفت: اعتقاد قطعی مادر خصوص توسعه گردشگری براین است رونق این صنعت به امنیت و اشتغال پایدار می انجامد و با تمام توان در خدمت صنعت گردشگری هستیم و دست یاری تمام دست اندرکاران و فعالان این صنعت را در جهت تدوین قوانین جامعتر و راهگشا می فشاریم.

وی در خصوص بحث گردشگری سلامت نیز گفت: توسعه گردشگری سلامت نیز از اولویتهای این سازمان است و کمیته گردشگری سلامت را در درون معاونت گردشگری تشکیل داده ایم وپی گیر تغییر آیین نامه گردشگری سلامت با همکاری وزارت بهداشت هستیم.

در ادامه نیز رجایی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی نیز با اشاره به پتانسیل موجود دربخش گردشگری به منظور ارز آوری و توسعه اشتغال گفت: ما به عنوان بخش دولتی در کنار بخش خصوصی حرکت کرده وخواستار تسهیل امور این صنعت هستیم و آمادگی کامل خود را در خصوص برگزاری همایش توسعه گردشگری با نگاه بررسی مشکلات و راهکارهای این صنعت اعلام می کنیم.