طرح حفاظت از تعرفه ها و مهرهای انتخابات در قزوین تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسنی ظهر سه شنبه در جلسه مشترک مسئولان کمیته ها با رئیس ستاد انتخابات استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: استعلام از کاندیداها پس از ثبت نام نامزدها از روز سوم دی ماه آغاز می شود و از مراجع چهارگانه جهت بررسی صلاحت کاندیداها استعلام لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: کلیه مطالب و حرکت هایی که توسط کاندیداها علیه نظام و رقبا صورت می گیرد از طریق این کمیته رصد و شناسایی شده و به مراکز ذیربط ارسال می شود.

مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان قزوین بیان کرد: برای ورود و خروج رأی دهندگان در روز اخذ رأی طرح های حفاظتی تهیه شده تا هیچگونه مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.

محسنی تصریح کرد: حفاظت از تعرفه ها و مهرهای انتخاباتی از وظایف این کمیته است که طرح حراست و حفاظت از آنها تهیه شده و امکان دسترسی به آنها برای هیچ فردی ممکن نیست تا در سلامت انتخابات شائبه ای ایجاد نشود.

وی در پایان از اجرای طرح حفاظت از ستاد انتخابات استان و شهرستان ها در روز رأی گیری هم خبر داد.