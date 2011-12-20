به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست بررسی راهکارهای افزایش تأثیرگذاری عمومی پژوهش که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، در ابتدای سخنانش این سؤالات را مطرح کرد که با علوم انسانی موجود چه برخوردی باید کرد؟ و چگونه باید آنرا ارزشیابی کرد؟

وی افزود: در یکی از کرسی های نظریه پردازی که در دانشگاه تهران برگزار شد یکی از آقایان اعلام کرد ما در سه حوزه علمی سلول های بنیادی و هسته ای و نانو در کشور پیشرفت های زیادی داشتیم اما در حوزه علوم انسانی در کشور دارای مشکلاتی هستیم.

ذاکر صالحی در ادامه اظهار کرد: عده ای معتقدند علوم انسانی در کشور ضعیف، بیمار و غیر کاربردی است و با نیازهای جامعه گره نخورده است. اگر این مفروضات را بپذیریم باید چشم ها را شست و گونه دیگر اندیشید و سعی کرد تا این مشکلات را برطرف شوند.

وی با بیان اینکه نباید میان امپریالیسم پوزیتیویستی و هرمنوتیکی در تردد باشیم، تصریح کرد: رویکرد من در روش پژوهشی زیست بوم شناختی است. اگر علوم انسانی را جزئی از این زیست بوم بدانیم باید واقعیت های آنرا تشخیص دهیم.

این محقق و مدرس افزود: در کشورهای جهان سوم دور باطلی در توسعه علمی وجود دارد و آن این است که در این کشورها تولید علم اندک است و این علم اندک هم توسط دستگاه های اجرایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و بنابراین اجرایی نشده، در فرهنگ جذب نمی شود و دوباره تولید علم صورت نمی گیرد.

مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: علوم انسانی هر چه بیشتر مصرف شود بیشتر تولید می شود و هر چه بیشتر تولید شود بیشتر مصرف می شود.