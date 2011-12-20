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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

ملاجعفری:

توزیع شیر بین دانش آموزان باید چهار روز در هفته باشد

توزیع شیر بین دانش آموزان باید چهار روز در هفته باشد

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: توزیع شیر باید چهار روز در هفته بین دانش آموزان صورت بگیرد و مدارس باید نسبت به انجام این امر اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا ملاجعفری در مراسم نواخته شدن زنگ توزیع شیر در مدرسه نجمه فیروزکوه که پیش از ظهر سه شنبه با حضور معاون فرماندار، رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس شورای شهر و تنی چند از مسئولان محلی برگزار شد، افزود: برای تأمین کلسیم و اصلاح بدن نخستین غذایی که همه ما از دوران نوزادی استفاده کرده‏ایم، شیر مادر بوده که برای نوزادان از تمام غذاها مفیدتر است.

وی گفت: هر کودکی باید تا جای امکان تنها از شیر مادر خود استفاده کند و سیستم بدن هر مادر طوری تنظیم می‏شود که شیرش فقط برای کودک خودش مفیدتر و مقوی ‏تر است.

این مسئول اضافه کرد: نیازهای هر کودک در بدن مادر خودش تأمین شده است و خیلی از نیازهای بدن کودک می‏تواند از طریق نور آفتاب تأمین شود.

وی یادآور شد: کودک بعد از دو سالگی همواره باید برای تأمین مواد ضروری بدن خود مانند انواع ویتأمینها، پروتئین، چربیها، املاح و مهم‏تر از همه کلسیم به جز شیر مادر خود از شیرهای دیگر هم استفاده کند.

ملاجعفری افزود: اگر هر فرد تا سن 40 سالگی به طور مداوم و سر وقت از شیر استفاده کند، دچار کمبود کلسیم و پوکی استخوان نمی ‏شود.

وی عنوان کرد: همچنین مصرف به موقع شیر باعث می شود که دخترها در زمان بارداری دچار مشکل نشوند.

دختران به مصرف شیر بیشتری نیاز دارند

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه افزود: بدن دختران نسبت به پسرها به مصرف شیر بیشتری نیاز دارد زیرا در زمان بارداری بدنشان کلسیم بیشتری می‏سوزاند و مصرف می کند.

وی گفت: شیر مورد نیاز هر فرد در دوران کودکی و نوجوانی به طور میانگین روزی چهار لیوان است که این افراد باید این مقدار شیر را مصرف کنند.

این مسئول ادامه داد: اگر کسی نتوانست زیاد شیر بخورد، می‏تواند از طریق مصرف لبنیات دیگر مانند پنیر، ماست و‌... املاح مورد نیاز بدن خود را تأمین کند تا در زمان پیری و سنین بالا دچار پوکی استخوان نشود.

وی با بیان اینکه میزان کلسیم مورد نیاز بدن حدود 500 میلی‏گرم در روز است، بیان داشت: دانش‏آموزان برای اینکه از تغذیه‏ای سالم برخوردار باشند، حتماً صبحانه خود را کامل بخورند و از لبنیات استفاده کنند.

استفاده از میوه های سالم توسط دانش آموزان برای جلوگیری از برخی بیماریها

ملاجعفری افزود: همچنین دانش‏آموزان باید سعی کنند به جای تنقلات از میوه‏های سالم استفاده کنند تا از بروز بیماریهای راشیتیسم و پوکی استخوان جلوگیری و مواد مورد نیاز و مکمل دوران پیری خود را ذخیره و تأمین کنند.

وی اظهار داشت: اکثر مردم به ویژه بانوان بیماری که مشاهده کرده‏ایم تمایل زیادی به مصرف شیر ندارند و هنوز این فرهنگ در خانواده‏ها برای استفاده از لبنیات و شیر جاسازی نشده است.

این مسئول اضافه کرد: ما باید با برنامه ‏‏ریزیهای جدید این فرهنگسازی را از مدارس، دانشگاه‏ها و ادارات آغاز کنیم و خانواده‏ها باید در برنامه‏های غذایی خود حتماً لبنیات را لحاظ و هر روز چهار وعده از لبنیات مختلف استفاده کنند.

گفتنی است در این مراسم، نمایشی با عنوان "شیر بخوریم" از طرف دانش‏آموزان دبستان نجمه اجرای شد.

کد مطلب 1488942

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