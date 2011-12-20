آغاز ثبت نام دوره جدید کلاسهای آموزشی فرهنگسرای گلستان فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه اشجاری افزود: دوره های آموزشی شامل کلاسهای خیاطی، سفره آرایی، گلسازی، شمع سازی، معرق، موسیقی، طراحی، نقاشی، زبان، کامپیوتر و قرآن است و از 15 دی ماه سال جاری شروع می شود.

این مسئول عنوان کرد: همچنین در این فرهنگسرا دوره های آموزشی صنایع دستی، هنرهای تجسمی، هنرهای خانگی، کامپیوتر، علوم پزشکی، تکنسین داروخانه، تربیت مربی مهد کودک، مراقبت از سالمند این کلاسها با همکاری جهاد دانشگاهی کرج برگزار می شود که در ترم پاییزه 250 نفر در این کلاسها شرکت کردند.



اشجاری گفت: این فرهنگسرا علاوه بر کلاسهای آموزشی، پیش دبستانی برای کودکان دایر است که 40 دختر و پسر دراین پیش دبستانی ثبت نام کردند.



وی ادامه داد: همچنین این فرهنگسرا دارای کتابخانه فعال با شش هزار جلد کتاب ودوهزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف در دو سالن مجزا در روزهای زوج برای دختران و روزهای فرد ویژه پسران برای مطالعه دارد که از 8 صبح تا 6 بعداز ظهر می توانند ازسالن مطالعه استفاده کنند.

