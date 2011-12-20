ورود روحانیون به عرصه سازندگی فرهنگ جهادی را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسداراحمد وحیدی در حاشیه اجلاسیه قرآنی پیشکسوتان نیروهای مسلح کشور در در رابطه با اردوهای جهادی طلاب و روحانیون خراسان رضوی گفت: ورود طلاب و روحانیون در مناطق محروم و کم برخوردار تأثیرات ارزشمندی در جامعه خواهد داشت.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی طلاب و روحانیون رسیدگی به مردم است و این همیشه سابقه و عزم راسخ آنها در جامعه اسلامی بوده است.

سردار وحیدی ادامه داد: اردوهای جهادی طلاب و روحانیون و محرومیت زدایی از مردم همان کار ذاتی و اصیل است که علما و روحانیون بر دوش دارند و باید عزیزان ما به مناطق محروم بروند تا مردم این مناطق محرومیت را در کنار آنها احساس نکنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی یادآور شد: وقتی علما و روحانیون وارد عرصه سازندگی کشور شوند و مردم سازندگی را از زبان و وجود معنوی آنها حس کنند، در توسعه فرهنگ جهادی بسیار موثر و پایدار خواهد بود.