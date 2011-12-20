اعتبارات راه روستایی خراسان جنوبی 135 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری ظهر سه شنبه در نشست خبری به وجود 9 هزار کیلو متر راه روستایی در استان اظهارداشت: احداث 400 کیلومتر راه روستایی در قالب 89 پروژه برای سال جاری در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه 832 روستای بالای 20 خانوار در استان وجود دارد، بیان کرد: هم اکنون 678 روستا از راه آسفالته برخوردار است.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آسفالت راه 90 روستای استان در دست اقدام است، ادامه داد: 52 روستای بالای 20 خانوار استان فاقد راه آسفالته است.

وی با بیان اینکه باید هزار و 50 کیلومتر اره روستایی آسفالته در استان احداث شود، بیان داشت: از سال 85 تا کنون 820 میلیارد تومان برای احداث راه های روستایی آسفالته در استان هزینه شده که 374 روستا از آن برخوردار شده اند.

نصری عنوان کرد: هم اکنون 95 درصد جمعیت روستاهای بالای 20 خانوار استان از راه آسفالته برخوردار هستند.

وی رقم برخورداری روستاهای کشور از راه آسفالته را 61 درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در خراسان جنوبی 67 درصد است.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی از کاهش 42 درصد آمار تلفات جاده ای استان در هفت ماهه گذشته خبر داد و افزود: خراسان جنوبی در بحث کیفیت پروژه های راه سازی با 99.9 درصد رتبه اول کشوری را دارد.

نصری به مصوبات سفر های دولت دولت در بخش راه و ترابری اشاره کرد و اظهارداشت: تاکنون 85 درصد پروژه های سه سفر اول در استان اجرا شده است.

وی گفت: مصوبات سفر چهارم نیز مدت کوتاهی است که ابلاغ شده و درحال پیگیری آن هستیم.